瑞安房地产合营投得武汉地块 出资额预计为14.1亿元人民币

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透香港1月24日 - 业务在中国内地的瑞安房地产(0272.HK)周二称，其合营公司投得武汉一幅土地，该公司的出资额预计约14.1亿元人民币。
据公告，瑞安房地产与中信股份(0267.HK)各占一半间接股权的合资公司--华夏瑞信成功中标武汉国土局出售位于环东湖之地块，为此双方将分别向华夏瑞信作进一步投资，其中瑞安房地产之投资金额预计约14.1亿元，注资后双方于合资公司之持股比例维持不变。
瑞安房地产指出，地块位于光谷中心城中央区域，地方政府将其定位为光谷行政服务中心及商务中心，而光谷中心位处的东湖新技术开发区于2015年于中国的114个高新技术开发区中名列前十名，董事相信此乃罕见而独特的投资机会。
该股周二早盘收市持平于1.63港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 乔艳红)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。