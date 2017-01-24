瑞安房地产合营投得武汉地块 出资额预计为14.1亿元人民币

路透香港1月24日 - 业务在中国内地的瑞安房地产(0272.HK)周二称，其合营公司投得武汉一幅土地，该公司的出资额预计约14.1亿元人民币。

据公告，瑞安房地产与中信股份(0267.HK)各占一半间接股权的合资公司--华夏瑞信成功中标武汉国土局出售位于环东湖之地块，为此双方将分别向华夏瑞信作进一步投资，其中瑞安房地产之投资金额预计约14.1亿元，注资后双方于合资公司之持股比例维持不变。

瑞安房地产指出，地块位于光谷中心城中央区域，地方政府将其定位为光谷行政服务中心及商务中心，而光谷中心位处的东湖新技术开发区于2015年于中国的114个高新技术开发区中名列前十名，董事相信此乃罕见而独特的投资机会。

该股周二早盘收市持平于1.63港元。（完）

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