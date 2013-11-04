顺风光电以30亿元投得无锡尚德

路透香港11月4日 -太阳能电池片生产商--顺风光电国际有限公司(1165.HK)宣布，以30亿元人民币成功竞投无锡尚德所有股权权益，并承诺担保无锡尚德在完成交易后三个月内，向无锡市政府的投资实体无锡国联缴付2,500万美元。

顺风光电在声明中表示，将透过若干方式拨付收购事项的资金，包括债务融资、内部资源等。公司并正与若干财务机构就财务援助进行磋商，预期收购事项短期内将不会以资金集资的方式拨付。

顺风光电股份自10月24日起暂停买卖，并将于今天（周一）恢复交易。停牌前，顺风光电最后报价为5.33港元。

无锡尚德原来为尚德电力STP.N的全资附属公司，主要从事研发及产销太阳能电池片及组件。根据无锡市中级人民法院的法令，由于未能于债务到期时还款，无锡尚德于今年3月20日进行清盘。

于无锡尚德进行清盘前，其于中国无锡市拥有三间生产厂房。目前，其中一间生产太阳能电池片的厂房已停产，因该厂房的设施陈旧。

至于其他两间生产厂房，其中一间的太阳能电池片年设计产能为1.6吉瓦，但其生产自去年8月起已暂停，估计当无锡尚德的营运恢复正常时，其年设计产能可达1.2吉瓦。另一间生产厂房设有两条生产线，太阳能组件的总年设计产能为2.4吉瓦。于此两条生产线当中，其中一条年设计产能为1吉瓦的生产线自去年11月起已暂停运作。另一条年设计产能为1.4吉瓦的生产线目前正常运作。

顺风光电表示，此项购为一战略性机会，完成后，预期集团的太阳能电池片及组件的产能将会提升，提升其在中国太阳能行业内的市场地位。（完）

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(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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