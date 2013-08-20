顺丰速运获元禾投资、招商局和中信资本等机构注资

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透上海8月20日 - 中国大型快递企业顺丰速运近日获得大笔风险投资，苏州元禾投资、招商局集团和中信资本等机构入股顺丰，获得不超过25%的股权。
苏州元禾网站刊登消息称，近日元禾等机构已与顺丰签署投资协议，成为后者的战略股东。而上海证券报周二报导引述来自中信资本的消息，上述三方组成财团共同投资不超过顺丰速运25%股份，成为其新股东。
目前尚未获悉该笔交易的具体金额，不过相关人士预计，该笔交易有望成为今年国内人民币股权投资市场的最大交易之一。
总部位于深圳的顺丰是一家民营速递业巨头，主要经营国内、国际快递，目前在中国大陆已建有6,000多个营业网点，亦已开通新加坡、韩国、马来西亚、日本及美国业务。其竞争对手包括中国邮政速递（EMS）及统称“四通一达”（申通、圆通、中通、汇通、韵达）的民营速递公司。(完)
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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路透4月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴可能将50亿美元的五年期到期一次性偿还贷款的筹资金额提高，此前有13家银行核贷。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。