顺风清洁能源与中航信托组投资管理合营 提供合同能源管理

路透香港4月10日 - 清洁能源节能综合解决方案供应商--顺风国际清洁能源有限公司(1165.HK)宣布，与中航信托股份有限公司订立战略合作框架协议，成立各持有50%股权的投资管理公司，提供合同能源管理。

顺风清洁能源在香港联交所一份声明中称，合资公司将采用项目制提供合同能源管理，对项目进行设计开发、融资建设、运维管理、合同收益。双方可视乎市场及双方发展需要增加合作内容。

合作范围包括：中航信托负责项目融资保证和负责在中国航空工业集团公司内外的项目推广；至于顺风清洁能源则负责提供技术方案的设计开发和建设，新技术提升和项目长期收益保证。

合资公司可在全球范围推广合同能源管理产品，也拥有在全球范围内销售顺风新能源产品的代理权。

中航信托是一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的股份制非银行金融机构，及经中国商务部核准的外商投资企业。中航工业及新加坡华侨银行等公司共同发起组建，是中航集团旗下重要的金融平台之一。

顺风清洁能源周五早盘初段股价升1.18%，报6.85港元。（完）

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(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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