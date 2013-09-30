美国政府关门及违约威胁或反拉抬美债吸引力

2011年9月20日，在首尔一家银行拍摄的美元照片。 REUTERS/Lee Jae-Won

路透纽约9月28日 - 政府关门。联邦政府违约。针对美国经济的政治威胁正在迫近，或许将促使不安的投资人在未来几天买进更多的美国公债，以为他们的资金寻求避风港。

尽管政府长时间关门，尤其是发生违约，可能损及美国债券的形象，但短期美债的避险魅力看来未受到质疑。

如果政府多数部门因华府政治僵局而在10月1日关门，联邦政府的工作人员及约聘人员拿不到薪水的可能性升高，这样的担忧恐让投资者按着传统的危机剧本来操作--抛售被认为是高风险的资产，并争相买进低风险资产。

美国政府若是长期关门，可能包括许多政府员工暂时休无薪假等，这将会对仰赖政府合同或政府员工支出的企业产生直接冲击。这也可能导致企业和消费者因信心受挫而推迟高价项目的支出。

这都可能伤及经济成长，美联储抑制刺激举措的可能性也会降低，从而进一步支撑了美债价格。

美国国会还必须在10月17日之前上调联邦政府举债上限，届时政府料将触及16.7万亿(兆)美元的债务限制。

如果做不到这一点，美国可能债务违约。不过很多分析师认为，美国政府可能在债务违约之前削减支出，因而至少在初期让公债毫发无损。

分析师称，避险行为可能推动指标10年期美债收益率跌至2.50%下方，较9月初录得的3%上方的两年高位降低逾0.50个百分点。该收益率周五尾盘约报2.63%。

“政府关门或触及债务上限却利好美债，看起来有点矛盾，不过确实很可能出现购买美债来避险的情况，”波士顿John Hancock Financial Services首席分析师Bill Cheney表示。

**投资信心**

对于美国政府停摆危机可能拖而不决的风险，最近的市场交易尚未反映这一因素。美国公债本月可能录得五个月来的首度月线上涨。这得益于美联储维持购债计划规模不变，促使美债从夏季迟缓的表现中振作起来。

美国政府10月17日触及举债上限之前，市场对一些在此大限来临前到期的美债需求越来越多，使得这些券种利率本周跌破零。而在一个月之前，它们还交投在0.02%。

指标10年期美债收益率已跌至六周内最低水平，部分是因投资人的避险买需，因其押注政府可能在下周就停止运作。

不过，政府长期停摆、甚至更糟糕的违约，这些疑虑会伤害美债市场。

“你不会想破坏美债投资人的信心，”Vining Sparks首席经济分析师Craig Dismuke说。“如果出现避险潮，那也会是短暂的。”

讽刺的是，奥巴马与共和党在预算、债务上限及奥巴马版医改法案的争执，却在美国财政前景好转的今年又再次重现。

尽管这次经济复苏不是那么有力，但政府税入增加不但帮助减少联邦赤字，也降低政府举债需求。

图表请点击：

美国联邦赤字/债务：(link.reuters.com/car43v)

美国联邦债务上限：(link.reuters.com/zyq43v)

美国公债收益率：(link.reuters.com/gar98t)

**历史经验**

华府上次关门并停发五天雇员薪水是在1995年11月，而后在1995年12月中旬至1996年1月初再度关门。

1995年年底时10年期公债收益率收在5.76%，而当年年初时为7.88%。自从美联储于当年7月开始降息后，10年期公债收益率便从夏初开始下滑。

此后15年多过去了，由于受到联邦政府违约的威胁，10年期公债收益率在2011年7月底至2011年8月初的三周内，从略高于3%的水准下跌了0.6个百分点。当时共和党议员和总统奥巴马亦在提高债务上限问题上争论不休。

回到当时的衍生品市场，那时交易商上调他们对美国违约的押注。据Markit数据显示，平常交投稀少的信用违约互换(CDS)合约价格跳升至62个基点，创全球信贷紧缩最糟糕时期以来的最高点。

周五，美国公债五年期CDS价格为近32个基点，是5月以来最高。

很难预测未来几日会发生什么。

“从历史经验来看，并没有一个清晰的模式，”John Hancock的Cheney说。

1995年的政府关门事件几乎未打断标准普尔500指数.SPX的上涨。当年该指数收高34%。

与之相反，标普500指数在2011年夏季奥巴马总统和共和党之间首次债务上限争论期间却大跌了14%，那时标准普尔还下调了美国AAA级的债信评等。投资者因此逃离股市转而进入债市。

虽然许多人仍然预计白宫和共和党领导人最终会达成临时协议，来避免政府关门和违约，但分析师称市场依然心存担忧，因为双方意见仍分歧很大。

“我们认为会在最后一刻达成协议，但你不能抱有任何想当然的看法，”道明证券(TD Securities)驻纽约的全球利率、汇率和大宗商品研究主管Eric Green说。

如果华府能够维持政府运作并能够支付债务，那么10年期公债收益率或将回升至2.75-2.80%左右。分析师表示，这亦将使得华尔街有精力来关注经济是否正显现出加速迹象，以及美联储削减购债的时机。

“美联储缩减购债比所有这些都重要得多，”Cheney说。(完)

(编译 戴素萍/杜明霞/李婷仪/侯向明； 审校 高琦/徐文焰)

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