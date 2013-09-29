若美国政府关门 劳工部下周将不公布非农就业报告

英国Imagination股价狂跌逾60% 因最大客户苹果预告出走
路透伦敦4月3日 - 苹果已通知Imagination Tech，最多两年后将停止在iPhone手机和其它设备上使用Imagination显示技术，对这家英国公司造成重大打击。
路透华盛顿9月27日 - 美国劳工部周五在一份备忘录中称，若政府在周一关门，劳工部下周将不会公布备受关注的月度非农就业报告。
“所有的调查和其他计划都会停止，公开网站也不会更新，”劳工统计局长官Erica Groshen在该部门网站上公布的备忘录称。
最新的美国月度非农就业报告预定在10月4日1230GMT公布。
若国会无法通过延长部会预算，美国联邦政府许多部门下周可能面临停摆。
并非所有的美国经济数据都会因为政府停摆而延后公布。
劳工部发布的另一份备忘录称，预定周四公布的一周初请失业金人数不受影响。
美国联邦储备委员会(美联储/FED)也不会受到政府关门的影响。
美国商务部周五公布的文件称，商务部可能关闭其发布经济数据的部门。然而，这项文件归类为“正式决议前的意见”，尚不清楚是否已作出最后决定。(完)
(编译 王冠中; 审校 杜明霞)
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