上证50ETF期权早盘因技术原因停牌 14:00恢复交易--上证所（更新版）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
(新增官方恢复交易通知)
路透上海8月7日 - 中国上海证交所周五发布微博称，因技术原因，上证50期权<0#510050*.SS>自9点56分起相应停牌。午后上交所通知称，上证50ETF期权14:00点恢复交易。
其官方微博新闻稿称，当日13:00至14:00继续暂停交易。在此期间，投资者可以继续对上证50ETF期权合约进行撤单申报，其他类型的申报不予接受。上证所根据上证50ETF期权合约的前结算价格，对上证50ETF期权合约的涨跌停价格、开仓保证金标准进行调整，恢复后的交易据此进行。
新闻稿表示，上证50ETF期权合约暂停交易前已经达成的交易有效。相关交易按照当日收盘后确定的维持保证金标准收取保证金。请各结算参与人备足相应维持保证金，确保履行交收义务。
同时，上证所特别提醒广大投资者密切关注上证50ETF期权合约涨跌停价格、开仓保证金标准的调整以及上证50ETF在上证50ETF期权合约暂停交易期间的交易价格变化等情况，审慎参与后续期权交易。
上证所并称，对上证50ETF期权合约暂停交易前已经达成的交易结果有异议的投资者，可以在8月7日17:00以前向其指定交易的期权经营机构提出。上证所将会同相关期权经营机构，根据相关法律法规及业务规则的规定妥善处理。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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