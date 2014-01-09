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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 12:24 BJT

《独家新闻》新加坡航空和Tata的印度合资公司选用空客A320飞机--消息

路透新加坡1月9日 - 知情人士表示，新加坡航空 与Tata Sons 的印度新合资公司已经决定选用空中客车 的A320飞机，而不是波音 737飞机，用来开始在印度的运营。

两位消息人士称，新加坡航空成立的一个项目组对上述两种飞机进行了评估，最终决定选择空客的A320飞机。

该航空公司将使用最多20架A320飞机，标价达18.3亿美元。这些飞机将来自租赁公司，而不是直接从空客购买。

新加坡航空公司的发言人表示，如有问题请咨询该合资公司在印度的办公室。空客的发言人称：“我们不会对与现有或潜在客户的商业协商置评。”

这一新的合资航空公司料将于今年下半年开始运营。(完)

(编译 杜明霞；审校 艾茂林)
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