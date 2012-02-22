中化国际拟入股比利时天然橡胶公司

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透上海2月22日电---中国中化国际(控股)股份有限公司(600500.SS)周三公告称,公司控股的新加坡上市公司GMGGMGG.SI拟通过收购以及认购新股方式,共出资1.9256亿欧元,获得比利时天然橡胶及油棕生产商SIAT NV的35%股权,
公告指出,本次交易汇率按1:8.31计算,折合约16亿元人民币;GMG拟出资7,618万欧元向比利时Fimave NV公司收购SIAT公司3,809股股份,并计划出资1.1638亿欧元,认购SIAT公司新增发的5,539股新股.
SIAT公司的主要业务为天然橡胶和油棕的种植、加工、生产和销售,其种植园资产和工厂位於非洲的科特迪瓦、加纳、尼日利亚和加蓬四国.
中化国际指出,SIAT公司现有天然橡胶种植资源约5.15万公顷,其中约1.5万公顷已经种植,并为SIAT公司贡献财务业绩,剩余未贡献部分的种植资源,将在未来为SIAT公司及其子公司提升收益.
本次交易的资金来源於GMG公司2011年增发所募集资金,以及GMG公司内部或外部资金渠道.
中化国际公告还称,拟收购扬农集团工会所持有的扬农集团2,938万股股份,并拟通过增资获得扬农集团3,228万股新股,以上总投资不超过16.34亿元人民币,共获得江苏扬农化工集团有限公司6,166万股股份.
中化国际周二收报7.41元,过去一个月上涨4.96%.(完)
--发稿 边竞; 审校 杨淑祯
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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