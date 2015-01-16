四川省发布政府债务管理办法 融资平台不得新增政府债务

路透北京1月16日 - 中国四川省人民政府网站发布四川省政府性债务管理办法，明确全省政府债务由省政府统一举借，剥离融资平台公司政府融资职能，融资平台公司不得新增政府债务。政府债务收支分类纳入全口径预算管理。

通知要求，举借政府债务采取发行地方政府债券方式。没有收益的公益性事业发展举借一般债务，通过发行一般债券融资；有一定收益的公益性事业发展举借专项债务，通过发行专项债券融资。全省各级人民政府及其部门不得通过其他任何方式举借政府债务。

债务高风险地区应严格控制新开工项目，原则上不得新增债务余额，应当采取措施逐步降低风险。债务规模下降到限额之前，按照“增减挂钩”原则，经规定程序审核后准予在当年偿还债务额度内适度举借债务。

通知明确分级核定政府债务限额和举债规模，省政府在国务院批准限额内合理确定全省举债规模，政府新发生或有债务，应当严格限定在担保法规定的担保范围内，并根据担保合同承担相关责任。政府部门（单位）担保事项应事先由本级财政部门审核后报经同级政府同意。

金融机构等债权人应当加强风险识别和风险管理，不得违法违规向地方政府提供融资，不得要求地方政府违法违规提供担保，违法违规提供融资应自行承担损失。金融机构购买地方政府债券应当符合监管规定。

通知要求，根据债务规模和风险状况，分级建立政府偿债准备金。一般债务收支纳入一般公共预算；专项债务收支纳入政府性基金预算。政府债务预算收入包括地方政府债券、转贷收入等；政府债务预算支出包括项目支出、还本支出、付息支出、转贷支出等。

通知对分类处置存量债务做出明确规定，企事业单位债务。由事业单位和融资平台公司自身运营收入还本付息的存量债务，不纳入政府债务范围，应当继续由企事业单位自身运营收入安排偿还；对单位自身运营收入不足以偿还的存量债务，可以通过注入优质资产、加强经营管理等多种措施，提高项目盈利水平，增强偿债能力。

对确需地方政府履行担保或救助责任的存量或有债务，如债务单位无法履行偿还责任，全省各级人民政府应当依法履行协议约定，并将偿债资金纳入预算管理。对经国务院批准纳入政府债务管理的存量债务，全省各级人民政府应切实履行偿债责任，必要时可以处置政府资产偿还债务。

中国财政部去年10月发布通知，明确截至2014年12月31日尚未清偿完毕的地方政府存量债务，按照先清理、后甄别的顺序，将地方政府债务分门别类纳入全口径预算管理。

山东省政府已于去年底发文加强政府性债务管理，明确省政府对市县级政府债务实行不救助原则。

按照审计署统计，截至2013年6月底，地方政府负有偿还责任的债务10.89万亿元，负有担保责任的债务2.67万亿元，可能承担一定救助责任的债务4.34万亿元，合计约17.9万亿元。（完）

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(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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