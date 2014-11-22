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时事要闻 | 2014年 11月 22日 星期六 20:58 BJT

四川康定县发生6.3级地震 已造成一人死亡

路透北京11月22日 - 新华社报导称，中国四川省甘孜藏族自治州康定县周六发生6.3级地震，目前地震已造成一人死亡，伤亡情况仍正在统计中。

据中国地震台网正式测定，11月22日16时55分在四川省甘孜藏族自治州康定县发生6.3级地震，震中位于北纬30.3度，东经101.7度，震源深度18千米。

据新华社从四川省甘孜藏族自治州委宣传部获悉，康定地震已造成一人死亡。

报导援引甘孜州人民医院急救中心主任陈云兵消息称，地震造成房屋剧烈摇晃，玻璃窗破损掉落，砸中一位70岁左右老年女性头部，导致该居民当场死亡。（完）

(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

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