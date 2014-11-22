四川康定县发生6.3级地震 已造成一人死亡

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透北京11月22日 - 新华社报导称，中国四川省甘孜藏族自治州康定县周六发生6.3级地震，目前地震已造成一人死亡，伤亡情况仍正在统计中。
据中国地震台网正式测定，11月22日16时55分在四川省甘孜藏族自治州康定县发生6.3级地震，震中位于北纬30.3度，东经101.7度，震源深度18千米。
据新华社从四川省甘孜藏族自治州委宣传部获悉，康定地震已造成一人死亡。
报导援引甘孜州人民医院急救中心主任陈云兵消息称，地震造成房屋剧烈摇晃，玻璃窗破损掉落，砸中一位70岁左右老年女性头部，导致该居民当场死亡。（完）
(发稿 张晓翀；审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：