四川茂县山体滑坡失联名单上有15人确认安全 仍有93人失联（更新版）

美国官员称总统特朗普考虑对中国采取贸易行动的选项（更新版）
路透华盛顿6月27日 - 三位美国政府高阶官员告诉路透，总统特朗普对中国在朝鲜和双边贸易问题上无作为感到越来越沮丧，现正考虑对华采取贸易行动的可能性。
(新增最新进展)
路透北京6月25日 - 中国四川省阿坝州茂县县委宣传部官方微博称，在118名失联人员名单公布后，部分人员已经与茂县公安局取得联系，经与本人、直系亲属通话后，目前已确认失联名单上的15名人员均安全；截至周日下午14时，挖出遇难者遗体10具，仍有93人失联。
昨日凌晨5时45分，四川省阿坝州茂县叠溪镇新磨村新村组富贵山山体突发高位垮塌，造成62户118人失联。垮塌方量巨大，约800万立方米，堵塞河道约2公里。
中央电视台(CCTV)周日上午报导称，滑坡现场发生多次二次塌方，目前救援正在紧张进行；预计当地今明两天仍有降雨、但雨量较小，对救援影响不大。
另据昨日晚间茂县灾区现场指挥中心新闻发布会消息，由于事发地属于景区，经了解，事发前有142名游客在景区游览，目前已与142名游客全部取得联系，就初步掌握的情况，所有游客已撤出景区。
四川已启动四川省自然灾害I级救灾应急响应，并派出工作组、救援队赶赴现场紧急救援，对通往灾区的道路实施交通管制，开辟生命通道。
中国国家主席习近平已作出重要指示，要求四川省全力组织搜救被埋人员，尽最大努力减少人员伤亡，防范次生灾害发生，并妥善做好失踪人员亲属和受灾人员的安抚安置工作。
国土资源部随即启动地质灾害二级应急响应并发出紧急通知，要求各地警惕近期强降雨影响，特别是高度关注山区丘陵区、交通要道、旅游景区等地灾易发多发地区灾害防范工作。（完）
(发稿 曾祥进/乔艳红; 审校 张喜良)
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