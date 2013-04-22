四川芦山地震遇难人数增至188人 逾1.1万人受伤（更新版）

总统撤换财长之后 南非共产党呼吁防堵财政部贪腐
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
(更新伤亡数据)
路透上海4月22日 - 中国中央电视台最新报导称，四川省雅安市芦山县此前发生的7.0级地震，伤亡仍在不断增加。截至目前，地震造成遇难者人数增至188人，失踪25人，受伤11,460人。
据四川省政府新闻发布会介绍，芦山地震已造成雅安、成都、眉山等13个市(州)69个县、150余万人受灾。另据新华社稍早报导，已累计安置受灾群众17.1万人，省道210线宝兴县灵关镇至宝兴县城段已抢通。至此，通往重灾区对外主要公路已全部打通。
前线指挥部疾控卫监组组长祝小平表示，目前流行病调查结果显示，灾区没有出现传染病疫情；另外，芦山县黎明水厂周日13时恢复供水，可满足城区10余万人的应急用水需求。
四川省雅安市芦山县周六发生7.0级地震，震源深度13公里。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透华盛顿/北京3月30日 - 美国总统特朗普周四发表推文称，美国不能再容忍大规模贸易逆差和就业岗位流失的状况，给下周中美两国元首的首次会晤定下紧张基调。
路透华盛顿3月30日 - 美国政府的一份谈判目标草案显示，在重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)时，特朗普政府将追求税收平等，并将要求在加拿大和墨西哥产品涌入美国、并对美国行业构成“严重伤害威胁”时，可以重新开征关税。