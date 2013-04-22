四川芦山地震遇难人数增至188人 逾1.1万人受伤（更新版）

路透上海4月22日 - 中国中央电视台最新报导称，四川省雅安市芦山县此前发生的7.0级地震，伤亡仍在不断增加。截至目前，地震造成遇难者人数增至188人，失踪25人，受伤11,460人。

据四川省政府新闻发布会介绍，芦山地震已造成雅安、成都、眉山等13个市(州)69个县、150余万人受灾。另据新华社稍早报导，已累计安置受灾群众17.1万人，省道210线宝兴县灵关镇至宝兴县城段已抢通。至此，通往重灾区对外主要公路已全部打通。