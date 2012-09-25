四川省推3.67万亿重大项目--电台

沪深证交所周二两融余额升13.3亿元 事隔一个月重返9000亿上方
路透上海2月22日 - 中国股市沪综指周二收升0.41%。沪深证交所融资融券余额当日上升13.3亿元人民币；两市两融余额为9,007.8亿元，续创逾一个月高点。
路透北京9月24日电---中国地方政府为经济稳增长续推大规模投资计划.据中国中央人民广播电台周一报导,四川省周一召开重大项目投资会,共推出2,242个重大项目,投资总额3.67万亿元人民币.
报导援引四川省发改委主任唐利民介绍说,这些项目鼓励民间投资参与,四川省将为民间资本投资提供服务和指导.
这2,242个重大项目中,重大基础设施项目639个,主要包括水利、农业、交通、城市基础设施和园区基础设施,总投资14,866亿元.重大产业项目1,253个,主要包括战略新兴产业、有特色产业、能源、现代服务业等方面,总投资18,035亿元.重大民生工程及社会事业项目317个,总投资3,683亿元.重大省台建设和环境保护项目33个,总投资110亿元.
受此消息影响,周一四川铁路基建相关股票大幅上涨,太原重工(600169.SS)涨停,中铁二局(600528.SS)、晋西车轴(600495.SS)、晋亿实业(601002.SS)等个股大幅走高.
在中国经济下行压力并未减轻的大背景下,地方版"稳增长"举措密集出台,涉及投资额动辄上万亿元.已公布的地区包括重庆市、贵州省、湖南省长沙市等.
本月初,中国国家发改委先後批复总投资规模逾7,000亿元的25个城轨规划和项目,以及13个公路建设项目、10个市政类项目和7个港口、航道项目.保守估计,这些两天内集中公布批复项目的总投资规模将超过1万亿元人民币.(完)
--发稿 张胜男; 审校 林高丽
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