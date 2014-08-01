四川对金融机构发放首套房贷给予3%财政补助

路透北京8月1日 - 在多个城市松绑限购以支撑低迷的楼市后，四川省提出对首套房贷进行财政补助，旨在充分发挥财政政策引导作用，鼓励金融机构支持居民家庭购买基本住房，促进全省建筑业和房地产业健康发展。

据刊登在成都市财政局官方网站的新闻稿显示，四川省财政厅决定，从2014年7月1日至2014年12月31日期间，对金融机构按照国家政策规定向居民家庭在四川省行政辖区内首次购买自住普通商品房提供贷款，且贷款利率不超过（含）人民银行公布的同期贷款基准利率，按金融机构实际发放符合条件贷款金额的3%给予财政补助。

今年以来，中国房地产市场下行压力沉重，加之中央政府强调今年针对不同城市情况分类调控，部分城市或发出文件，或从执行上对房地产调控政策进行了松绑和微调，以期支撑当地楼市。

不过目前四川尚未有城市明文取消限购政策。（完）

(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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