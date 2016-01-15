四川省长魏宏涉嫌严重违纪 将据其违纪情况作处理--中纪委

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透北京1月15日 - 中国中央纪委副书记吴玉良周五表示，四川省长魏宏涉嫌严重违纪，正在反省思过，下一步将根据违纪的情况作出相应的处理。
他在有关中国反腐工作的发布会上并称，去年，无论是给予党纪政纪处分人数还是审查中管干部人数，均为改革开放历年来的最高值。
数据显示，去年中国共立案33万件，处分33.6万人，涉嫌犯罪被移送司法机关处理1.4万人。涉嫌违纪的中管干部结案处理和正在立案审查的90人，其中涉嫌犯罪被移送司法机关处理42人。
对于金融领域的反腐问题，吴玉良表示，总的来看，反腐败和金融是相关的，腐败问题必然导致金融一些暗箱操作，引起一些不正常的现象，从案件当中也可以看出来有这个问题。
“反腐败的决心没有变，目标没有变，金融领域反腐败只有深入进行，现在进行巡视，全面摸底排查。”他称。
中央纪委宣传部部长陈小江在同一场合提及反腐与经济发展的关系时表示，腐败问题实际上是世界各国都面临的问题，古今中外，概莫能外。反对腐败，打击权力寻租，净化市场环境，实际上是有利于经济的发展。
“通过打击腐败，消除市场运行机制的障碍，充分发挥市场机制的决定性作用，将更有利于中国经济的持续健康发展。”他说。
中央纪委书记王岐山此前已表示，反腐败斗争要力度不减、节奏不变、尺度不松，持续保持遏制腐败高压态势。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。