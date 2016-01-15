四川省长魏宏涉嫌严重违纪 将据其违纪情况作处理--中纪委

路透北京1月15日 - 中国中央纪委副书记吴玉良周五表示，四川省长魏宏涉嫌严重违纪，正在反省思过，下一步将根据违纪的情况作出相应的处理。

他在有关中国反腐工作的发布会上并称，去年，无论是给予党纪政纪处分人数还是审查中管干部人数，均为改革开放历年来的最高值。

数据显示，去年中国共立案33万件，处分33.6万人，涉嫌犯罪被移送司法机关处理1.4万人。涉嫌违纪的中管干部结案处理和正在立案审查的90人，其中涉嫌犯罪被移送司法机关处理42人。

对于金融领域的反腐问题，吴玉良表示，总的来看，反腐败和金融是相关的，腐败问题必然导致金融一些暗箱操作，引起一些不正常的现象，从案件当中也可以看出来有这个问题。

“反腐败的决心没有变，目标没有变，金融领域反腐败只有深入进行，现在进行巡视，全面摸底排查。”他称。

中央纪委宣传部部长陈小江在同一场合提及反腐与经济发展的关系时表示，腐败问题实际上是世界各国都面临的问题，古今中外，概莫能外。反对腐败，打击权力寻租，净化市场环境，实际上是有利于经济的发展。

“通过打击腐败，消除市场运行机制的障碍，充分发挥市场机制的决定性作用，将更有利于中国经济的持续健康发展。”他说。

中央纪委书记王岐山此前已表示，反腐败斗争要力度不减、节奏不变、尺度不松，持续保持遏制腐败高压态势。（完）