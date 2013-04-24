《信报》：伸援手义不容辞 救巨灾考验习李

中国首季债转股规模2380亿元 煤炭钢铁行业为主--法国外贸银行
路透香港4月7日 - 法国外贸银行（Natixis）周五发表报告称，中国债转股持续发酵，今年首季已达2,380亿元人民币，煤炭和钢铁行业仍是主力，而建筑和运输业的个案持续增加；目标企业未来将延展至其他高杠杆行业，例如铁路和造船业。
（4月24日社评）
四川雅安7级大地震发生后的「黄金72小时」已经过去，仍有二十多人下落不明，继续搜救当争分夺秒。另一方面，救灾工作的重点将逐步转到安置灾民、防疫、重建等方面，尽快让芦山县居民恢复正常生活，是当地政府的首务重责。
从震后救援的头几天而观，从中央到地方，从救援人员到灾民自救，表现都比汶川大地震时有了进步。惟通往灾区的道路因塌方处处而使救援队伍受阻，大量志愿人员缺乏组织涌至，更使救援物资堵拥于途，未能及早送到灾民手上，成了这次救灾的一大憾事，如何引导和协调民间自发力量，值得各方检讨。
接着下来，让灾民尽早重得温饱，再获栖身之所，过上正常的新生活，政府固然责无旁贷，其他慈善组织、企业和全国各地的热心民众，均伸出援手，或慨捐款项，或赠送物资，协助赈灾。善款怎能用得其所，不为贪官污吏上下其手，真正济民于水火，备受关注。
国家审计署和四川民政部先后表明，已部署对救灾财物的管理使用作出全程追踪审计，确保切实用于受灾民众。在习李新班子高举反腐大旗的背景之下，这次能否做到「阳光救灾」，除了是灾后救援重建工作能否实效、到位以外，也是中国政府能否重建民望、巩固施政权威的试金石。
总的说来，雅安地震虽然造成了生命财产的沉重损失，但在经济上不致伤及总体的基本面，对内地的GDP增长影响甚微。至于在政治层面，习李新政府在这次救灾重建工作中的表现，将是交给全国人民的第一张成绩表，加分抑或扣分，意义非比寻常，大家都在拭目而观。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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