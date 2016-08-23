四川未来三至五年将退出关闭215处煤矿 化解产能3303万吨--报载

路透北京8月23日 - 中国四川省政府办公厅日前表示，从2016年开始，计划用三年至五年时间，退出关闭煤矿215处左右，化解产能3,303万吨左右。

四川日报周二援引四川省政府印发的关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的实施意见称，从2016年起，三年内原则上停止核准新建煤矿项目、新增产能的技术改造项目和产能核增项目；停止煤炭划定矿区范围审批，对于未经项目核准的煤矿建设项目，不受理审批其采矿权新立和变更扩大生产规模申请。

在推进企业改革重组和行业升级转型中，意见支持社会资本参与煤炭企业并购重组，鼓励大中型煤炭企业兼并重组中小型地方民营企业，培育一批大中型煤炭企业集团。

对于《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》印发之前已经核准的煤矿建设项目，意见表示将按“存去挂钩”原则，待完成淘汰落后和化解过剩产能任务并由省政府有关部门公告后，方受理办理其采矿权新立和变更扩大生产规模审批手续。

意见表示，四川省将引导民营小煤矿自愿申请退出关闭。综合运用财政奖补资金及综合政策措施，引导一批有资源条件较差、灾害重等问题的小煤矿有序关闭退出，减少生产能力。引导地方政府综合运用兼并重组、债务重组和破产清算等方式，加快处置一批“僵尸企业”。

意见提出，在化解过剩产能的过程中，将加大金融扶持力度，落实“区别对待、有扶有控”的信贷政策；切实减轻企业负担，支持煤炭企业缓缴采矿权价款，降低现行收费标准，深入清理违规涉煤收费。

发改委日前曾表示，中国1-7月煤炭化解过剩产能任务已经完成38%，钢铁完成全年任务目标的47%，总体进度确实还有待进一步加快。但各地的进展也不平衡，一些钢、煤产业比重大，化解过剩产能任务重的地区，担心去产能会影响经济发展。（完）