欧洲个股：西门子不会被迫对阿尔斯通资产提出收购--执行长

日本个股：日本邮政正考虑是否减记澳洲Toll Holdings资产
路透东京4月20日 - 日本邮政周四表示，正在考虑是否有必要对2015年以6,200亿日圆(57亿美元)收购的澳洲Toll Holdings进行减记。
路透柏林5月7日 - 德国西门子 执行长Joe Kaeser周三表示，将先花时间研究法国阿尔斯通(Alstom) 的业务，然后再决定是否正式提出收购，并称公司不会被迫提出收购。
Kaeser向彭博电视台称，已与德国总理梅克尔讨论了收购阿尔斯通资产存在的风险和契机，但“不会强迫我们”决定提出收购。
西门子的竞争对手美国通用电气(奇异,GE) 已提出拟以169亿美元收购阿尔斯通的能源业务。对于法国政府鼓励西门子收购阿尔斯通资产，西门子回应称，有意与阿尔斯通交换电力和轨道资产。在正式提出收购以前，西门子有四周时间评估阿尔斯通的业务。(完) (编译 许娜；审校 蔡美珍)
路透东京4月20日 - 日本邮政周四表示，正在考虑是否有必要对2015年以6,200亿日圆(57亿美元)收购的澳洲Toll Holdings进行减记。
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路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。