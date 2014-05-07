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中国财经报道 | 2014年 5月 7日 星期三 15:11 BJT

欧洲个股：西门子不会被迫对阿尔斯通资产提出收购--执行长

路透柏林5月7日 - 德国西门子 执行长Joe Kaeser周三表示，将先花时间研究法国阿尔斯通(Alstom) 的业务，然后再决定是否正式提出收购，并称公司不会被迫提出收购。

Kaeser向彭博电视台称，已与德国总理梅克尔讨论了收购阿尔斯通资产存在的风险和契机，但“不会强迫我们”决定提出收购。

西门子的竞争对手美国通用电气(奇异,GE) 已提出拟以169亿美元收购阿尔斯通的能源业务。对于法国政府鼓励西门子收购阿尔斯通资产，西门子回应称，有意与阿尔斯通交换电力和轨道资产。在正式提出收购以前，西门子有四周时间评估阿尔斯通的业务。(完) (编译 许娜；审校 蔡美珍)
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