欧洲个股：西门子不会被迫对阿尔斯通资产提出收购--执行长

路透柏林5月7日 - 德国西门子 执行长Joe Kaeser周三表示，将先花时间研究法国阿尔斯通(Alstom) 的业务，然后再决定是否正式提出收购，并称公司不会被迫提出收购。

Kaeser向彭博电视台称，已与德国总理梅克尔讨论了收购阿尔斯通资产存在的风险和契机，但“不会强迫我们”决定提出收购。