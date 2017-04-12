西门子与庞巴迪就合并轨道业务进行商谈--消息人士

路透法兰克福/柏林4月11日 - 了解情况的消息人士周二对路透称，德国西门子(SIEGn.DE)与加拿大庞巴迪(Bombardier)(BBDb.TO)正就合并二者的轨道业务进行商谈。此举可望令其更有底气与中国政府支持的市场领头羊--中国中车(601766.SS)(1766.HK)展开竞争。

讨论中的合资企业合并营收将达到160亿美元，达到中国中车的一半，并且将法国阿尔斯通(ALSO.PA)排除在行业整合之外。

轨道业务合并在过去几年已成为趋势，因全球业者希望控制成本，而且西方企业面临中国业者在国内外市场的挑战。

紧随中国中车的三大业者--庞巴迪、西门子和阿尔斯通在过去几年就业务合并展开过多次谈判。一名消息人士称，这可能是西门子和庞巴迪第三次尝试合并业务。

“正在磋商，已经进行到相当深入阶段。”一名消息人士称，由于磋商事属机密，该人士要求不具名。

西门子和庞巴迪均不予置评。拥有庞巴迪火车业务30%权益的加拿大第二大退休基金Caisse de depot et placement du Quebec也不予评论。

彭博稍早曾报导了此项消息。消息提振西门子股价创129.80欧元的新高，稍后回吐部分涨幅，终场收报128.10欧元。庞巴迪则涨6.7%至2.37加元。

尽管获得市场正面回响，分析师称，欧洲的反垄断疑虑仍是交易的最大威胁。在德国秋季选举前，这项合并也可能遭遇当地工会的反对。

一名加拿大运输业分析师称，庞巴迪不太可能将那些股份彻底卖给西门子，因公司的创办家族会希望庞巴迪保留对该部门的控制权。因未获授权对媒体发言，该分析师要求匿名。庞巴迪创办家族通过双层股权结构握有庞巴迪的控制权。

一名消息人士称，若达成协议，目前还不清楚最终是由西门子还是庞巴迪来整合这个实体。(完)