西门子将斥资45亿美元收购Mentor 以充实软件业务

路透法兰克福11月14日 - 德国西门子(SIEGn.DE)同意斥资45亿美元，收购美国Mentor Graphics(MENT.O)，以强化工业软件业务，有助公司赶上制造技术变化的脚步。

西门子周一表示，公司将对Mentor Graphics支付每股37.25美元--较周五收盘溢价21%，预计将自现金储备当中提拨，为这项交易提供资助。

西门子首席执行官凯飒(Joe Kaeser)已着手改造该集团，藉由出售非核心业务，以及投资软件等可望成长更快且利润更高的领域，以期提高公司获利及活力。

Mentor Graphics制造的软件，可协助半导体企业进行芯片生产前的设计和测试工作；这笔并购案为西门子自2007年以35亿美元买下UGS以来，在工业软件行业规模最大的一笔交易。

西门子表示，公司目前已拥有客户开发飞机、火车及汽车等复杂的电子机械所需的所有软件。

Baader Helvea分析师Guenther Hollfelder表示，收购价格为营业利润的18.5倍，看来不算过于昂贵。他建议“买进”西门子股票。

**维权股东表态支持**

Mentor Graphics周一在美股市场收盘跳涨18.29%至36.29美元；西门子在德国股市收涨0.83%，报109.05欧元。

自从维权对冲基金Elliott Management Corp于9月报告持有该公司8.1%股权，并称其股价过度低估后，Mentor Graphics便面临压力。

Elliott周一表示支持这项交易，认为这对Mentor Graphics股东与客户而言是“很棒的结果”。

西门子周一表示，预计此项交易可在三年内提升公司的每股获利，会在四年内对息税前获利(EBIT)带来逾1亿欧元(1.08亿美元)的提振效应。

西门子财务长Thomas表示，提升的获利中，约半数将来自于综效营收，另一半则源于成本下降，包括一些裁员。

交易将令西门子软件营收由33亿欧元提高约三分之一，占到集团营收的6%左右。(完)