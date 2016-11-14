独家：西门子接近收购半导体设计软件商Mentor Graphics--消息

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透旧金山11月13日 - 熟悉内情的消息人士称，欧洲最大的工业集团--西门子(Siemens AG)(SIEGn.DE)接近以45-46亿美元现金，收购半导体设计软件生产商Mentor Graphics(MENT.O)。
消息人士称，该交易最早可能于周一宣布。由于事情尚未公开，消息人士要求匿名。
目前暂无法联系到西门子和Mentor Graphics置评。
Mentor Graphics自维权对冲基金Elliott Management在9月称持有该公司8.1%股权，并指公司股价被大幅低估后，一直面临着压力。
路透上个月报道称，Mentor Graphics正与美国银行(BAC.N)合作，研究各种战略替代方案，其中就包括出售。(完)
(编译 徐文焰；审校 戴素萍)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。