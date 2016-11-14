独家：西门子接近收购半导体设计软件商Mentor Graphics--消息

路透旧金山11月13日 - 熟悉内情的消息人士称，欧洲最大的工业集团--西门子(Siemens AG)(SIEGn.DE)接近以45-46亿美元现金，收购半导体设计软件生产商Mentor Graphics(MENT.O)。

消息人士称，该交易最早可能于周一宣布。由于事情尚未公开，消息人士要求匿名。

目前暂无法联系到西门子和Mentor Graphics置评。

Mentor Graphics自维权对冲基金Elliott Management在9月称持有该公司8.1%股权，并指公司股价被大幅低估后，一直面临着压力。

路透上个月报道称，Mentor Graphics正与美国银行(BAC.N)合作，研究各种战略替代方案，其中就包括出售。(完)