西门子将以76亿美元收购美国油田设备制造商Dresser-Rand（更新版）

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路透法兰克福9月22日 - 德国工业集团西门子(Siemens)(SIEGn.DE)周一称，将以76亿美元收购美国油田设备制造商Dresser-Rand集团DRC.N，此举将大大提振西门子在北美的油气业务。

西门子表示其所开出的每股83美元收购报价，获得Dresser-Rand董事会一致支持。Dresser-Rand周五收盘价为79.91美元，该公司股价在过去几天已受到并购臆测的提振。

在另外一项声明中，西门子宣布将把在BSH Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH的半数股份出售给合资企业伙伴Robert Bosch GmbH，作价30亿欧元(38.5亿美元)，结束双方在家用电器方面逾45年的合作关系。

“作为全球能源基建市场的领导品牌，Dresser-Rand完全适合成为西门子的一份子。此项并购将为全球油气市场创造一个世界级的供应商。”西门子执行长Joe Kaeser周一在声明中称。

西门子垂涎Dresser-Rand已久。在北美热衷于裂解开采技术的此时，能源设备需求正旺，Dresser-Rand可望帮助西门子油气业务的成长。

但西门子过去并未提出过正式报价，因为对Dresser-Rand的高估值有所顾忌。据路透数据，Dresser-Rand估值为未来12个月利润的24.6倍，较该公司在油气设备和服务业的同行要高60%。

路透周日曾报导称两家公司正接近达成协议。

西门子希望该交易在2019年前每年能带来1.5亿欧元的协同效应。该交易可以补强西门子在涡轮压缩机、下游和工业应用，以及大型蒸汽涡轮机方面的市场地位。

西门子希望在2015年夏季前完成该收购交易。该公司还计划在2015年上半年完成出售在BSH的股份。BSH是西门子与博世公司(Robert Bosch)的家电合资企业。

售股交易完成前，BSH将向持股的博世和西门子各支付2.5亿欧元。

消息人士称，西门子的现金收购报价已经胜过瑞士泵业设备制造商苏尔寿(Sulzer)的竞争报价。苏尔寿提议通过全部股票方式与Dresser-Rand合并。(完)

(编译 李婷仪/朱晓军；审校 龚芳)

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