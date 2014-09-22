西门子将以76亿美元收购美国油田设备制造商Dresser-Rand（更新版）

亚股下跌同时美元回吐涨幅 因朝鲜紧张局势升温
路透新加坡4月18日 - 亚洲股市周二回落，同时美元回吐之前因美国财长努钦支持美元强势的讲话而录得的涨幅，因朝鲜紧张局势升级打压人气。
(新增细节)
路透法兰克福9月22日 - 德国工业集团西门子(Siemens)(SIEGn.DE)周一称，将以76亿美元收购美国油田设备制造商Dresser-Rand集团DRC.N，此举将大大提振西门子在北美的油气业务。
西门子表示其所开出的每股83美元收购报价，获得Dresser-Rand董事会一致支持。Dresser-Rand周五收盘价为79.91美元，该公司股价在过去几天已受到并购臆测的提振。
在另外一项声明中，西门子宣布将把在BSH Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH的半数股份出售给合资企业伙伴Robert Bosch GmbH，作价30亿欧元(38.5亿美元)，结束双方在家用电器方面逾45年的合作关系。
“作为全球能源基建市场的领导品牌，Dresser-Rand完全适合成为西门子的一份子。此项并购将为全球油气市场创造一个世界级的供应商。”西门子执行长Joe Kaeser周一在声明中称。
西门子垂涎Dresser-Rand已久。在北美热衷于裂解开采技术的此时，能源设备需求正旺，Dresser-Rand可望帮助西门子油气业务的成长。
但西门子过去并未提出过正式报价，因为对Dresser-Rand的高估值有所顾忌。据路透数据，Dresser-Rand估值为未来12个月利润的24.6倍，较该公司在油气设备和服务业的同行要高60%。
路透周日曾报导称两家公司正接近达成协议。
西门子希望该交易在2019年前每年能带来1.5亿欧元的协同效应。该交易可以补强西门子在涡轮压缩机、下游和工业应用，以及大型蒸汽涡轮机方面的市场地位。
西门子希望在2015年夏季前完成该收购交易。该公司还计划在2015年上半年完成出售在BSH的股份。BSH是西门子与博世公司(Robert Bosch)的家电合资企业。
售股交易完成前，BSH将向持股的博世和西门子各支付2.5亿欧元。
消息人士称，西门子的现金收购报价已经胜过瑞士泵业设备制造商苏尔寿(Sulzer)的竞争报价。苏尔寿提议通过全部股票方式与Dresser-Rand合并。(完)
(编译 李婷仪/朱晓军；审校 龚芳)
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