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职场管理 | 2012年 8月 21日 星期二 15:56 BJT

西门子就大规模裁员进行初步商讨

路透法兰克福8月21日电---德国股市日报报导称,德国西门子(Siemens)(SIEGn.DE)正在初步商讨数以千计的裁员,因其要应对经济趋疲,特别是欧洲经济.

德国股市日报未指明消息源的报导称,有关裁员的内部商讨正处於初步阶段,可能会在10月或11月做出决定.

拥有逾40万员工的西门子7月公布,新订单大幅下滑,因为客户顾忌欧洲危机而延迟投资.该公司亦称,全年目标将很难实现.

西门子执行长Peter Loescher称,目前该公司将不得不削减成本并瘦身.

德国股市日报称,西门子计划削减成本及裁员标志着该公司策略的大转变,因为在过去15个月中,西门子在全球增聘了23,000人,其中在德国增加了6,000人.

未能立即联系到西门子发表评论.(完)

--编译 兰秀娟;审校 田建华

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