西门子就大规模裁员进行初步商讨

德国股市日报未指明消息源的报导称,有关裁员的内部商讨正处於初步阶段,可能会在10月或11月做出决定.

拥有逾40万员工的西门子7月公布,新订单大幅下滑,因为客户顾忌欧洲危机而延迟投资.该公司亦称,全年目标将很难实现.

西门子执行长Peter Loescher称,目前该公司将不得不削减成本并瘦身.

德国股市日报称,西门子计划削减成本及裁员标志着该公司策略的大转变,因为在过去15个月中,西门子在全球增聘了23,000人,其中在德国增加了6,000人.