西门子计划在德国裁员1700职位 以提高效率

路透法兰克福5月11日 - 德国工业巨头西门子(SIEGn.DE)周四宣布，未来数年将在德国裁减1,700个职位，另外还将转移1,000个职位，这是效率改善行动的一部分。

西门子在声明中表示，计划重整企业IT业务，整合数码工厂(Digital Factory)业务旗下的储存据点，裁减移动(Mobility)业务的职位，以及合并数个培训中心。

西门子亦称，在裁员的同时还将雇佣约9,000名新员工，并尽力对那些被裁的员工进行再培训。（完）