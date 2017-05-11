西门子计划在德国裁员1700职位 以提高效率

美国原油收于九个月低位 因全球供应过剩
路透纽约6月20日 - 油价周二下跌约2%，布兰特原油收于七个月低位，美国原油收于9月以来最低，此前几个关键产油国的供应增加，盖过了石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国减产执行率升高带来的影响。
路透法兰克福5月11日 - 德国工业巨头西门子(SIEGn.DE)周四宣布，未来数年将在德国裁减1,700个职位，另外还将转移1,000个职位，这是效率改善行动的一部分。
西门子在声明中表示，计划重整企业IT业务，整合数码工厂(Digital Factory)业务旗下的储存据点，裁减移动(Mobility)业务的职位，以及合并数个培训中心。
西门子亦称，在裁员的同时还将雇佣约9,000名新员工，并尽力对那些被裁的员工进行再培训。（完）
(编译 高琦 审校 张明钧)
路透纽约6月20日 - 油价周二下跌约2%，布兰特原油收于七个月低位，美国原油收于9月以来最低，此前几个关键产油国的供应增加，盖过了石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国减产执行率升高带来的影响。
路透纽约/伦敦6月20日 - 金价周二跌至五周低位，因美元上涨，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)一位有影响的高官发表鹰派讲话，英国央行总裁发表鸽派言论。
油价触及七个月低位，拖累欧洲油气股下挫超过2%，壳牌跌2.3%，BP下跌2.6%。矿业股大跌超过3%。