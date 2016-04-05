西门子接洽艾默生电气 试图收购后者网络能源业务--消息

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透4月4日 - 知情人士称，西门子(SIEGn.DE)已接洽美国自动化设备生产商艾默生电气公司(Emerson Electric Co)(EMR.N)，试图收购后者的网络能源业务；艾默生电气希望将该业务部门以40亿美元脱手。
如果达成交易，将使艾默生电气一下子出售网络能源业务，而不是逐渐剥离，这将使该公司将集中精力经营核心工业自动化业务，以及商用和家用取暖和空调部门。
知情人士称，就剥离网络能源业务，目前艾默生电气与西门子的谈判处于初步阶段。
该知情人士补充称，艾默生电气亦在与私募股权投资公司进行商谈，其中包括Platinum Equity LLC。其他公司也表示了兴趣。去年6月时，艾默生电气表示，将寻求剥离网络能源业务，并为其余下的非核心业务寻找方案。
知情人士称，艾默生电气将采取什么行动尚无定论，而且直到今年稍后可能也不会达成交易。由于磋商是保密的，这位知情人士要求匿名。
西门子没有回应置评要求，艾默生电气和Platinum Equity拒绝作出评论。
艾默生希望出售的余下非核心业务包括电机与驱动器、发电及余下的存储业务。消息人士此前告诉路透称，这些资产每年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)总计约为2亿美元。(完)
(编译 于春红; 审校 白云/张涛)
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