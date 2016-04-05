西门子接洽艾默生电气 试图收购后者网络能源业务--消息

路透4月4日 - 知情人士称，西门子(SIEGn.DE)已接洽美国自动化设备生产商艾默生电气公司(Emerson Electric Co)(EMR.N)，试图收购后者的网络能源业务；艾默生电气希望将该业务部门以40亿美元脱手。

如果达成交易，将使艾默生电气一下子出售网络能源业务，而不是逐渐剥离，这将使该公司将集中精力经营核心工业自动化业务，以及商用和家用取暖和空调部门。

知情人士称，就剥离网络能源业务，目前艾默生电气与西门子的谈判处于初步阶段。

该知情人士补充称，艾默生电气亦在与私募股权投资公司进行商谈，其中包括Platinum Equity LLC。其他公司也表示了兴趣。去年6月时，艾默生电气表示，将寻求剥离网络能源业务，并为其余下的非核心业务寻找方案。

知情人士称，艾默生电气将采取什么行动尚无定论，而且直到今年稍后可能也不会达成交易。由于磋商是保密的，这位知情人士要求匿名。

西门子没有回应置评要求，艾默生电气和Platinum Equity拒绝作出评论。

艾默生希望出售的余下非核心业务包括电机与驱动器、发电及余下的存储业务。消息人士此前告诉路透称，这些资产每年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)总计约为2亿美元。(完)