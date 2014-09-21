西门子和通用电气考虑竞购压缩机制造商Dresser-Rand--报导

亚洲股市持稳但日股表现突出 美元重拾动能
路透东京5月1日 - 亚洲股市周一开局摆脱疲态并持稳，日本股市在乐观业绩的推动下表现突出；美元重拾动能，因美国政府可能避免关门。
路透法兰克福9月19日 - 据媒体报导，美国通用电气(GE)(GE.N)和德国西门子(SIEGn.DE)正在考虑竞购美国压缩机和涡轮制造商Dresser-RandDRC.N，这可能破坏Dresser-Rand与瑞士泵业设备制造商苏尔寿(Sulzer)(SUN.S)之间的合并计划。
英国金融时报和彭博社报导称，西门子的监事会可能在下周会议上投票决定是否提交报价，彭博指称报价超过每股85美元。
知情消息人士告诉金融时报，通用电气也在考虑是否提出报价。通用一直在与Dresser-Rand进行磋商。
西门子和通用电气均拒绝置评。
苏尔寿股价收盘下跌4.3%，市场担心若西门子发起竞购，可能破坏该公司与Dresser-Rand进行合并的计划。
德国《经理人杂志》(Manager Magazin)周五首先报导，西门子或将报价逾61亿美元或每股80美元，竞购Dresser-Rand。
Dresser-Rand股价周五在纽约证交所收高9.5%报79.91美元。(完)
(编译 王兴亚；审校 李爽)
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