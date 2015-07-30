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国际财经 | 2015年 7月 30日 星期四 14:32 BJT

西门子维持全年展望 称市场趋疲料无碍财年第四季表现

路透法兰克福7月30日 - 德国西门子(Siemens)(SIEGn.DE)周四维持全年展望，称尽管市场前景趋软，但预期会计年度第四季表现强劲。

西门子称仍预期工业业务有10-11%的利润率。该公司6月底止的会计年度第三季工业业务利润率达9.5%。

西门子季度订单减少5%，营收下降3%，净利则减2%；但均优于预期。

该公司财年第三季工业业务部门获利成长1%至18.2亿欧元(20亿美元)，优于公司本身预估的17亿欧元，因医疗保健和核心自动化部门业绩强劲，盖过了涡轮机和火车部门的疲软表现。(完)

(编译 张若琪 审校 杜明霞)

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