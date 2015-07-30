西门子维持全年展望 称市场趋疲料无碍财年第四季表现

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透法兰克福7月30日 - 德国西门子(Siemens)(SIEGn.DE)周四维持全年展望，称尽管市场前景趋软，但预期会计年度第四季表现强劲。
西门子称仍预期工业业务有10-11%的利润率。该公司6月底止的会计年度第三季工业业务利润率达9.5%。
西门子季度订单减少5%，营收下降3%，净利则减2%；但均优于预期。
该公司财年第三季工业业务部门获利成长1%至18.2亿欧元(20亿美元)，优于公司本身预估的17亿欧元，因医疗保健和核心自动化部门业绩强劲，盖过了涡轮机和火车部门的疲软表现。(完)
(编译 张若琪 审校 杜明霞)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。