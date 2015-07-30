西门子维持全年展望 称市场趋疲料无碍财年第四季表现

西门子称仍预期工业业务有10-11%的利润率。该公司6月底止的会计年度第三季工业业务利润率达9.5%。

该公司财年第三季工业业务部门获利成长1%至18.2亿欧元(20亿美元)，优于公司本身预估的17亿欧元，因医疗保健和核心自动化部门业绩强劲，盖过了涡轮机和火车部门的疲软表现。(完)