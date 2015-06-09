西门子力争要在今年夏天同工人达成裁员协议

路透法兰克福6月8日 - 据德国商报(Handelsblatt)援引德国工业巨擘西门子(Siemens)(SIEGn.DE)人事主管的话称，公司力争在今年夏季同员工代表就裁员达成一致。

“我们与劳工代表达成协议的进展越快，对员工来说，不确定性时期就越短。”Kugel对德国商报表示。

德国商报亦援引西门子财务长Ralf Thomas的话称，公司有望实现削减10亿欧元成本的目标。

Thomas补充道，今年因裁员而导致的一次性支出将有可能达到7.5亿欧元，甚至最高到10亿欧元，这要取决于同劳工代表的谈判速度。

西门子上月表示，除之前宣布的要裁员7,400人外，还将进一步裁减4,500人，以应对低迷的经济增长和能源客户的疲弱需求。

西门子目前在全球范围内的员工总数在340,000人左右，其中工会力量强大的德国约有115,000人。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 李爽)

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