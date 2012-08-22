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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 22日 星期三 10:29 BJT

西门子就大规模裁员进行初步商讨

德国股市日报报道称，德国西门子正初步商讨大规模裁员计划，可能会在10月或11月作出决定。该报道未指明消息源。拥有逾40万员工的西门子7月公布，新订单大幅下滑，全年目标将很难实现。

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