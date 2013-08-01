欧洲个股：西门子新执行长称，出售NSN股权的一次性利得约4亿欧元

标题新闻：瑞士央行理事麦席勒称不能比其他国家更早的收紧货币政策，预计全球低利率环境还将持续
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路透法兰克福7月31日 - 德国工程集团西门子(Siemens) 新任命的执行长Joe Kaeser称，该公司将通过在本财年出售所持诺基亚西门子通信技术有限公司(Nokia Siemens Networks，NSN)的股权，获得约4亿欧元(5.3亿美元)的一次性收益。
Joe Kaeser周三对记者表示，该项收益将计入继续营运项目的获利。
稍早西门子任命财务长Joe Kaeser执掌公司。此前该公司今年二度发布盈利预警后，前执行长Peter Loescher在合同未到期的情况下被罢免。(完)
(编译 兰秀娟; 审校 张明钧)
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汽车类股也大幅上涨，升1.6%，德国大陆集团和大众汽车攀升，扶助德国DAX指数升1.35%，创2015年4月以来的最高收位。
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