欧洲个股：西门子新执行长称，出售NSN股权的一次性利得约4亿欧元

路透法兰克福7月31日 - 德国工程集团西门子(Siemens) 新任命的执行长Joe Kaeser称，该公司将通过在本财年出售所持诺基亚西门子通信技术有限公司(Nokia Siemens Networks，NSN)的股权，获得约4亿欧元(5.3亿美元)的一次性收益。

Joe Kaeser周三对记者表示，该项收益将计入继续营运项目的获利。

稍早西门子任命财务长Joe Kaeser执掌公司。此前该公司今年二度发布盈利预警后，前执行长Peter Loescher在合同未到期的情况下被罢免。(完)