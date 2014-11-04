西门子准备分拆旗下医疗部门--消息人士

路透法兰克福11月4日 - 两位知情消息人士周二说，德国西门子(Siemens)(SIEGn.DE)周三将采取分拆旗下医疗部门的第一个重大步骤；该部门规模达140亿欧元(180亿美元)。

一位消息人士说，西门子监事会将决定在德国等地创设新的个别国家医疗事业单位，在总公司之外独立持有影像设备等产品的执照。

西门子担心这项高利润业务将需投入庞大资金，因为新诊疗方法以及三星(005930.KS)之类的新对手加入，加剧了其与通用(GE.N)或飞利浦(PHG.AS)等传统对手的竞争。

西门子对此事拒绝置评。(完)

(编译 李婷仪 审校 龚芳)

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