西门子准备分拆旗下医疗部门--消息人士

LG电子第一季获利创近八年高位 受家电和电视畅销推动
路透首尔4月27日 - 韩国LG电子周四表示，第一季营业利润增至近八年最高，受家电和电视销售强劲推动。本季营收可能增长。
路透法兰克福11月4日 - 两位知情消息人士周二说，德国西门子(Siemens)(SIEGn.DE)周三将采取分拆旗下医疗部门的第一个重大步骤；该部门规模达140亿欧元(180亿美元)。
一位消息人士说，西门子监事会将决定在德国等地创设新的个别国家医疗事业单位，在总公司之外独立持有影像设备等产品的执照。
西门子担心这项高利润业务将需投入庞大资金，因为新诊疗方法以及三星(005930.KS)之类的新对手加入，加剧了其与通用(GE.N)或飞利浦(PHG.AS)等传统对手的竞争。
西门子对此事拒绝置评。(完)
(编译 李婷仪 审校 龚芳)
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路透新加坡4月27日 - 油气咨询公司Rystad Energy的创始人Jarand Rystad表示，美国页岩油正在以远高于预期的速度增长，并且正在全球扩大市场份额，这带来了该国与石油输出国组织(OPEC)之间爆发“产量大战”以及油价下滑的风险。
路透法兰克福4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。