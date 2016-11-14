西门子同意以45亿美元收购美国软件公司Mentor Graphics

路透11月14日 - 西门子(Siemens AG)(SIEGn.DE)同意以每股现金37.25美元的价格，收购美国软件生厂商Mentor Graphics(MENT.O)，对后者的总体估计达45亿美元。

西门子周一表示，预计此项交易所带来的节约，会在四年内对公司的息税前获利(EBIT)带来逾1亿欧元(1.08亿美元)的提振效应。

此前熟悉内情的消息人士称，欧洲最大的工业集团--西门子接近以45-46亿美元现金，收购半导体设计软件生产商Mentor Graphics。(完)