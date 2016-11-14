西门子同意以45亿美元收购美国软件公司Mentor Graphics

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透11月14日 - 西门子(Siemens AG)(SIEGn.DE)同意以每股现金37.25美元的价格，收购美国软件生厂商Mentor Graphics(MENT.O)，对后者的总体估计达45亿美元。
西门子周一表示，预计此项交易所带来的节约，会在四年内对公司的息税前获利(EBIT)带来逾1亿欧元(1.08亿美元)的提振效应。
此前熟悉内情的消息人士称，欧洲最大的工业集团--西门子接近以45-46亿美元现金，收购半导体设计软件生产商Mentor Graphics。(完)
(编译 王洋; 审校 高琦)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。