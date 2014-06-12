焦点：西门子拟与三菱重工业联手竞购阿尔斯通能源资产

路透慕尼黑/巴黎6月11日 - 德国西门子(SIEGn.DE) 正与日本三菱重工业(7011.T)谈判，计划联合竞价收购法国阿尔斯通(ALSO.PA)的能源资产，此举可能有助于西门子克服反垄断问题的障碍。

随着西门子临近为阿尔斯通资产提交报价的截止期限，该公司与三菱重工业发布了联合声明，表示将在周一前就可能的报价作出决定。

西门子在邀请三菱重工业入伙后，在竞购中的实力和灵活性都得到增强。西门子正在考虑如何才能对美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)的170亿美元竞争报价做出最佳反击。

彭博社稍早报导称，正在讨论的一个选择是由三菱重工业竞购阿尔斯通的蒸汽涡轮发动机和电网业务，而由西门子收购燃气涡轮发动机业务。蒸汽涡轮发动机用于煤电厂和核电站，而后者用于燃气发电厂。

此举或许有助于减轻欧盟当局的担忧。欧盟当局曾担心西门子与阿尔斯通能源业务合并后将拥有垄断地位，尤其在电网方面。

在高压直流(HVDC)输电设备的全球市场上，西门子已经紧随瑞士ABB ABBn.VX占据第二大份额。这类设备用于长距离输电线和所有近海风电站。

一位接近阿尔斯通的人士也提醒称，德国和日本企业将阿尔斯通分割收购的计划，可能遭到法国政府的反对。法国政府已经誓言将在并购交易中保护其自身利益。

该消息人士称，这样的交易“可能导致阿尔斯通解体，法国政府很难接受这点。”阿尔斯通执行长Patrick Kron也曾明确表示，比起西门子，他更中意通用电气的收购方案。

阿尔斯通周三拒绝评论。

法国总统奥朗德(Francois Hollande)的发言人称，奥朗德希望获得阿尔斯通收购案的最新进展，但目前没有对某个收购方表示偏好。该官员称，奥朗德将在周四与总理和经济部长会面，讨论阿尔斯通的问题。

**西门子疑云**

三菱重工业社长宫永俊一在联合声明中表示，该公司受西门子邀请加入竞购。

“我们坚信，我们将为收购阿尔斯通的合作方案作出巨大贡献，这将为参与各方创造价值，包括法国，”他称。

西门子执行长Joe Kaeser表示，期待与三菱重工业合作，“为阿尔斯通、三菱重工业和西门子构建一个立足长远的解决方案。”

于去年夏天执掌公司的西门子执行长5月时在纽约对投资者表示，美国页岩气荣景将推动燃气涡轮的需求，与燃气发电厂签下的长期赚钱大单增添了该项业务的吸引力。

不过围绕其是否真心实意想联姻阿尔斯通，还是只是想推高美国竞争对手通用电气的价格，这令人存疑。

较通用电气最初提出的保留就业岗位及该国能源独立，法国政府还想要更高的嫁妆，施压阿尔斯通亦将绣球抛向西门子。

不过通用电气上月强调，其对在法国创造1,000个新职位的承诺不会改变，这赢得了巴黎方面的赞赏，认同此为更合理报价。

通用电气发言人在周三的电子邮件声明中称，“我们将就与阿尔斯通结盟提议细节，继续进行有建设性的讨论，并且充满信心。”

阿尔斯通是全球核电厂涡轮机供应商，法国方面曾表示了对直接出售电力部门可能损及法国在能源业地位的担心。

政府亦称，担心阿尔斯通作为独立的铁道集团恐怕过于单薄。

三菱重工近期逐渐扩大欧洲市场，5月自西门子手中接下了一奥地利金属业务的多数股权，去年同丹麦Vestas Wind Systems VWS.CO 结盟，建立海上风力涡轮机的合资企业。(完)

(编译 朱晓军/孙茉莉; 审校 龚芳)

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