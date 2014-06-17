焦点：西门子和三菱重工联手竞购阿尔斯通

图中为阿尔斯通在法国西部的海上风力发电机。 REUTERS/Stephane Mahe

路透慕尼黑/巴黎6月16日 - 德国工程集团西门子(SIEGn.DE)和日本三菱重工(MHI)(7011.T)周一向法国的阿尔斯通提交了一份包括70亿欧元(95亿美元)现金的联合收购提议，与通用电气(奇异，GE)(GE.N)一决高下。

根据此项收购提议，西门子将以39亿欧元现金收购阿尔斯通的燃气涡轮发动机业务，而三菱重工将通过另外成立合资企业，收购阿尔斯通的电力资产，其中包括水力发电设备和电网。

三菱重工将向阿尔斯通注资31亿欧元现金，从后者股东Bouygues (BOUY.PA) 取得最高达10%的股权。

“阿尔斯通仍将是一家拥有强大品牌的独立能源暨运输公司，”西门子执行长Joe Kaeser表示。“其能源事业将透过合作伙伴三菱重工而做强，我们则打算与阿尔斯通开拓机会，建立一个称霸全球市场的欧洲铁路业者。”

阿尔斯通表示，将在未来几天评估该提案。

知情人士称，考虑到仍由阿尔斯通控制的能源业务部分价值，该报价可能比通用电气的报价多出10余亿欧元。

消息人士表示，三菱可能和法国政府一起买入阿尔斯通股权，但如果Bouygues不愿意卖出股权，三菱或许也不会轻易放弃；此外，三菱可能会很快接触Bouygues。

通用电气称，与法国政府关于阿尔斯通能源业务报价的会谈已经获得进展。其报价包括“能源和运输业务联盟”。不过一位发言人表示，通用电气不会被拖入竞购战。

对阿尔斯通电力业务的竞购角逐已进入关键的一周。通用电气对其124亿欧元收购报价的截止日期为6月23日，收购范围是阿尔斯通的所有能源业务，包括热电、再生能源发电和电网业务。

法国政府曾批评通用电气的方案，并且动用权力否决该交易，理由是不希望在政府没有发言权的情况下，阿尔斯通将大部分业务售予外企。

法国政府也尝试过洽谈更好的报价和联盟方案，以保持阿尔斯通的运输和能源业务，因为政府将这两者都视为重要的国家支柱行业。而且，目前法国失业率徘徊在10%以上，越来越多的选民开始转投极右翼阵营。

法国财长萨潘表示，一旦收购案提交，阿尔斯通和政府就将进行研究，并据此做出决定。

以生产TGV高速列车扬名海外的阿尔斯通目前在法国有1.8万名员工，为员工总数的约五分之一。10年前在法国政府帮助下，阿尔斯通才摆脱了濒临破产的困境，此后则主要依赖公共部门提供的电力和铁路设备订单。

**谈判砝码**

竞争对手提出的收购要约，让法国有更多砝码来制衡通用电气，以争取保留更多工作岗位，并将主要的办公团队留在法国，以确保法国的能源独立性。阿尔斯通为全球核电站供应涡轮，法国政府担心若这些资产被美方纳入囊中，恐将危机本国核能产业的出口。

不过，法国政府、阿尔斯通及其主要股东Bouygues对西门子联手三菱收购的支持是否真的甚于通用电气，目前还远远不能确定。

Bouygues表示，三菱或法国政府目前还未就其持有的29%阿尔斯通股权与其接触，但它将支持阿尔斯通董事会看好的收购提案。

西门子执行长Kaeser和三菱重工社长宫永俊一(Shunichi Miyanaga)将在周二1500GMT向法国下议院提交收购计划，可能面临担忧国家利益的法国议员的严厉询问。

通用电气已向法国政府保证，如果达成协议，则将在三年内为法国创造1,000个新工作岗位，但萨潘周日表示，他希望该公司进一步改善收购方案。

西门子也紧随其后，周一表示将为法国和德国燃气业务的员工提供三年的就业保障，并称阿尔斯通与三菱重工联手将在法国创造逾1,000个就业岗位。

通用电气正在法国媒体打广告以提升其魅力攻势，称与阿尔斯通“联姻”将打造出一家基于法国的全球能源领导企业，同时也会增强阿尔斯通的运输业务。

通用电气执行长伊梅尔特(Jeffrey Immelt)上个月对法国议员表示，将在法国设立电网、水力发电、海上风电和蒸汽涡轮发电机业务的全球总部。他说，该公司也考虑在铁路信号业务上开展合作，暗示将给予阿尔斯通这方面业务的控制权。

接近通用电气的一名消息人士透露，与法国政府持续进行的磋商“具有灵活性”，磋商内容包括创造就业、对阿尔斯通水力发电、海上风电和铁矿信号业务进行公共或民间投资的可能性，以及维持法国使用核电汽轮机业务的可能性。

法国政府担心一旦精简到只剩规模较小的运输业务，阿尔斯通将过于嬴弱，因此着手与西门子合作的替代性方案，这将带来成为欧洲铁路巨头的机遇。

但阿尔斯通未显示对西门子的铁路业务感兴趣，而且西门子虽说将考虑合并运输业务的可能性，将也未承诺会达成协议。(完)

(编译 戴素萍/朱晓军/许娜/王翔琼；审校 于春红)

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