西门子第二季获利优于预期 加速削减成本计划

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透法兰克福5月4日 - 德国工业集团德国西门子(SIEGn.DE)周三公布第二季获利优于预期，该公司加速削减成本计划，提高全年度节省成本目标。
西门子表示，现预计9月底止的会计年度将节省8.5-9.5亿欧元成本(9.76-10.9亿美元)，高于先前设定的目标8-9亿欧元。
西门子并重申全年度工业业务利润率10-11%，及每股盈余(EPS)6.00-6.40欧元的目标。
该公司公布会计年度第二季营收成长5%至190亿欧元，路透调查平均预估为189亿欧元。
西门子称，第二季实现净利10.8亿欧元，路透调查平均预估为10.7亿欧元。
第二季工业业务获利成长28%至21.2亿欧元，路透调查平均预估为19.1亿欧元。(完)
(编译 张若琪 审校 蔡美珍)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。