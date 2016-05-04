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国际财经 | 2016年 5月 4日 星期三 14:15 BJT

西门子第二季获利优于预期 加速削减成本计划

路透法兰克福5月4日 - 德国工业集团德国西门子(SIEGn.DE)周三公布第二季获利优于预期，该公司加速削减成本计划，提高全年度节省成本目标。

西门子表示，现预计9月底止的会计年度将节省8.5-9.5亿欧元成本(9.76-10.9亿美元)，高于先前设定的目标8-9亿欧元。

西门子并重申全年度工业业务利润率10-11%，及每股盈余(EPS)6.00-6.40欧元的目标。

该公司公布会计年度第二季营收成长5%至190亿欧元，路透调查平均预估为189亿欧元。

西门子称，第二季实现净利10.8亿欧元，路透调查平均预估为10.7亿欧元。

第二季工业业务获利成长28%至21.2亿欧元，路透调查平均预估为19.1亿欧元。(完)

(编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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