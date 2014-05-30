欧洲个股：西门子CEO称将裁减11,600个岗位以削减成本--彭博

路透5月30日 - 彭博周五报导，西门子 首席执行官(CEO)称公司将裁减11,600个岗位，以削减约10亿欧元(13.6亿美元)成本。

彭博援引西门子首席执行官Joe Kaeser在纽约一次网络会议的讲话称，公司将通过精简和成立新的部门结构裁员约7,600人，通过地区业务整合再裁员4,000人。

彭博称，Kaeser指出部分员工将被分派到其他岗位。

“若干数量的员工从事协调和分析类工作，”Kaeser说，“我们认为其中约20%可以到别的岗位工作，而不是这里。由于没有了岗位，这部分员工可以裁掉。”

本月稍早西门子公布了外界期待已久的重组方案，以追赶利润率更高的竞争对手。

重组方案包括将业务缩减至九个核心业务、将助听业务上市，并把保健业务的管理层独立出来，从而减少一级管理层。 (完)