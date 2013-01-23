西门子执行长称欧元区经济前景悲观

路透慕尼黑1月23日 - 西门子(SIEGn.DE)执行长罗旭德（Peter Loescher）称，该公司预计欧元区经济在今后数月将不会有任何改善。西门子此前报告季度新订单下降。

“2012年下半年，欧洲民众的情绪已平静下来，但欧元区的经济产出很可能将再次下降，”罗旭德周三对记者称。

他指出，虽然公司对美国经济的预测依然十分谨慎，但他认为该国的经济复苏将再次加速。他还称，公司对中国经济增长的预测已出现改观。（完）