西门子执行长称欧元区经济前景悲观

瑞士ABB收购奥地利B&R 叫阵德国西门子工业自动化业务
路透苏黎世4月4日 - 瑞士工程集团ABB已经收购奥地利工业自动化业者Bernecker & Rainer Industrie-Elektronik(简称B&R)，此举符合其扩大产品线以强化竞争实力、挑战德国竞争对手西门子工厂设备业务的战略。
路透慕尼黑1月23日 - 西门子(SIEGn.DE)执行长罗旭德（Peter Loescher）称，该公司预计欧元区经济在今后数月将不会有任何改善。西门子此前报告季度新订单下降。
“2012年下半年，欧洲民众的情绪已平静下来，但欧元区的经济产出很可能将再次下降，”罗旭德周三对记者称。
他指出，虽然公司对美国经济的预测依然十分谨慎，但他认为该国的经济复苏将再次加速。他还称，公司对中国经济增长的预测已出现改观。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透伦敦4月4日 - 周二汤森路透数据显示，2017年第一季全球投行业务费用总和达240亿美元，创十年高点，其中超过半数来自北美。
路透香港4月5日 - 亚洲股市周三上涨，中国股市反弹提供助力，不过市场信心仍谨慎，在中美首脑周四峰会前，投资者对持有大量仓位态度审慎。