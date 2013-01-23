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货币新闻 | 2013年 1月 23日 星期三 14:29 BJT

欧股业绩: 西门子第一季获利承压,受订单延迟相关费用及公司节省计划影响

路透慕尼黑1月23日 - 德国西门子(Siemens) 周三公布季度获利略下滑,因一笔高速铁路订单延迟而衍生费用,加上该公司正在进行新的节省计画.

西门子称第一会计季持续营运中的净利下跌1%至约13亿欧元.

德国媒体周二已经引述业界消息称其获利可能为约13亿欧元,优于分析师预估的11.4亿欧元.

西门子证实来自持续营运业务的全年净利将下滑至45-50亿欧元左右,上年全年净利为51.8亿欧元,因该公司节约计划成本约为10亿欧元,且受会计准则调整影响.

该公司的节省计画在第一季产生5,000万欧元费用.(完)

(编译 李婷仪; 审校 田建华)

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