西门子赢得4亿美元订单，为沙特供应燃气涡轮

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透法兰克福2月23日 - 德国工程集团西门子(SIEGn.DE)宣布，已赢得一笔价值约4亿美元的订单，将为斗山重工业(034020.KS)在沙特阿拉伯兴建的一座汽电共生厂提供五具燃气涡轮。
西门子周四新闻稿称，这些涡轮将在沙特阿拉伯的西门子Dammam能源中心(SDEH)建造，这是沙特第一座涡轮生产设施，为中东地区最大。
这份订单还包括一项协议，将与ENGIE集团旗下Kahrabel FZE联合为汽电共生厂提供16年服务。(完)
(编译 蔡美珍；审校 高琦)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。