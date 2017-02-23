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国际财经 | 2017年 2月 23日 星期四 17:59 BJT

西门子赢得4亿美元订单，为沙特供应燃气涡轮

路透法兰克福2月23日 - 德国工程集团西门子(SIEGn.DE)宣布，已赢得一笔价值约4亿美元的订单，将为斗山重工业(034020.KS)在沙特阿拉伯兴建的一座汽电共生厂提供五具燃气涡轮。

西门子周四新闻稿称，这些涡轮将在沙特阿拉伯的西门子Dammam能源中心(SDEH)建造，这是沙特第一座涡轮生产设施，为中东地区最大。

这份订单还包括一项协议，将与ENGIE集团旗下Kahrabel FZE联合为汽电共生厂提供16年服务。(完)

(编译 蔡美珍；审校 高琦)

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