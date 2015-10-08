专访：西门子执行长呼吁德国政府为出口商提供更多支持

路透柏林10月7日 - 西门子(SIEGn.DE)执行长Joe Kaeser称，德国政府需要为本国出口商在国际大型基础设施竞标中提供更多支持，以避免失去工业订单和国内的工作岗位。

“我们看到在那些我们没有得到答复的国际竞标中，出现了越来越多来自中国和日本的享有国家支持的投标，”Kaeser接受路透专访时称。

他还表示，出口信贷担保改革将提高出口商在无需做出痛苦让步的情况下，也能拿到合约的机会。这些让步包括以大量当地劳动力取代德国员工。(完)