专访：西门子执行长呼吁德国政府为出口商提供更多支持

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透柏林10月7日 - 西门子(SIEGn.DE)执行长Joe Kaeser称，德国政府需要为本国出口商在国际大型基础设施竞标中提供更多支持，以避免失去工业订单和国内的工作岗位。
“我们看到在那些我们没有得到答复的国际竞标中，出现了越来越多来自中国和日本的享有国家支持的投标，”Kaeser接受路透专访时称。
他还表示，出口信贷担保改革将提高出口商在无需做出痛苦让步的情况下，也能拿到合约的机会。这些让步包括以大量当地劳动力取代德国员工。(完)
(编译 许娜；审校 戴素萍)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。