独家：西门子收购Dresser-Rand料获得欧盟无条件批准--消息

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透布鲁塞尔5月8日 - 两位知情人士周五透露，德国西门子(SIEGn.DE)以76亿美元收购美国油田设备生产商Dresser-RandDRC.N的交易，料获得欧盟无条件批准。
此项并购交易是西门子历史上规模最大的一次，将巩固该公司在美国的地位，并促进美国页岩勘探迅速发展，同时让西门子进一步追赶对手美国通用电气(GE)(GE.N)。
欧盟执委会2月对该交易展开全面调查，警告称交易可能削弱竞争，推高价格。执委会并称，在涡轮压缩机及其驱动引擎领域，合并后的公司将只与通用电气进行竞争。
此类担忧通常会施压合并公司做出让步，如出售重叠资产，或者允许同行更容易使用其技术或专利，以便缓解监管疑虑。
其他消息人士表示，西门子指出生产其他用途压缩机的其他企业与其也存在竞争，试图以此来减轻监管层担忧。
消息人士称，欧盟执委会尚未向西门子发出所谓的异议声明。“这意味着无条件许可，”其中一位消息人士说。
欧盟执委会和西门子拒绝置评。欧盟反垄断当局做出决定的最后期限为7月24日。(完)
(编译 王兴亚；审校 杜明霞)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。