全球能源：全球风电市场规模到2030年料将扩大三倍以上--西门子

标题新闻：IMF第四季官方外汇储备货币构成报告首次公布人民币储量占比逾1%，或845.1亿美元
IMF国际货币基金组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透柏林8月26日 - 全球第三大风力涡轮机制造商--西门子(Siemens) 称受到亚洲风电市场增长强劲所带动，预期到2030年全球风电市场规模将扩大三倍以上。
“市场将明显从欧洲转移，”西门子风电部门执行长Markus Tacke在柏林召开的再生能源会议上表示。
他表示，2030年全球风电装机容量将从2012年的273千兆瓦(gigawatt,GW)增加至1,107千兆瓦(gigawatt,GW)，其中亚太地区所占份额将从目前的34%增加到47%以上。
中国计划投入数十亿欧元于风电行业。风电成本与太阳能行业相比更具竞争力，也能够在一定程度上与煤炭和天然气竞争。欧洲大部分地区正逐步减少对风电行业的补助。
欧洲、中东和非洲(EMEA)地区仍然是全球最大的风电市场，占全球市场的40%，而这个比例到2030年将降到34%。(完) (编译 梁睿雪; 审校 李婷仪)
IMF国际货币基金组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编