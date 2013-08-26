全球能源：全球风电市场规模到2030年料将扩大三倍以上--西门子

路透柏林8月26日 - 全球第三大风力涡轮机制造商--西门子(Siemens) 称受到亚洲风电市场增长强劲所带动，预期到2030年全球风电市场规模将扩大三倍以上。

“市场将明显从欧洲转移，”西门子风电部门执行长Markus Tacke在柏林召开的再生能源会议上表示。

他表示，2030年全球风电装机容量将从2012年的273千兆瓦(gigawatt,GW)增加至1,107千兆瓦(gigawatt,GW)，其中亚太地区所占份额将从目前的34%增加到47%以上。

中国计划投入数十亿欧元于风电行业。风电成本与太阳能行业相比更具竞争力，也能够在一定程度上与煤炭和天然气竞争。欧洲大部分地区正逐步减少对风电行业的补助。