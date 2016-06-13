西门子CEO称无意收购库卡

路透北京6月13日 - 德国西门子(SIEGn.DE)总裁兼首席执行官凯飒(Joe Kaeser)表示，西门子无意为德国工业机器人制造商库卡(Kuka)(KU2G.DE)扮演白骑士。库卡目前成为中国美的集团(000333.SZ)的45亿欧元收购目标。

“如果我们有兴趣，我们很久以前就会行动，”凯飒周日接受德国电视台ntv专访时表示。

美的集团收购要约激发对于中国在欧洲收购活动的热烈讨论，德国经济部长加布利尔等政界人士呼吁应更严格限制。此事也促使德国政府检视，库卡的技术是否对于德国工业数码化这项经济政策至为重要。

凯飒表示，他认为加布利尔并不忧心库卡的情况。“我不认为加布利尔部长感到忧虑。”

“身为经济部长，他要守护国家...由此来看，他会寻找其他管道是很自然的，”凯飒称。

加布利尔本月稍早表示，正在设法安排对库卡提出另一个收购要约。

德国南德日报(Suddeutsche Zeitung)报导称，加布利尔已与多家德国汽车制造商及西门子讨论了竞购库卡的可能性。但接近政府与西门子的消息人士对路透表示，相关业者对这个构想反应冷淡。

德国国会外交事务委员会主席Norbert Roettgen表示，有必要采取法律与经济行动，以防关键技术与相关知识流失。

“德国与欧洲都面临这样的问题...即是否应以策略因素及确保国家与欧洲安全为由，对特定事业领域加以保护，”他周一对报纸Ruhr Nachrichten表示。

“机器人制造商库卡很可能就是这样的案例。”

美的集团副总裁顾炎民周日对德国商报(Handelsblatt)表示，美的对库卡的收购动机在于商业利益，并协助库卡进军庞大的中国市场。他表示，这并非政治考量。

“我们是一家民营企业。中国政府的要求对我们来说并不重要，”该报引述顾炎民的话称。

据报导，顾炎民表示库卡仍将保持独立性，并称他预期中国当局将批准这项收购计划。(完)