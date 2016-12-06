允许意大利西雅那银行接受国家救助的措施已经就绪--消息

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透米兰/罗马12月6日 - 消息人士周二表示，允许意大利西雅那银行(BMPS.MI)接受国家救助的措施已经就绪，但要取决于未来几天政局的发展。
一名消息人士称，西雅那银行在考虑进行考虑预防性资本重整，这将可以避免触发欧洲的自救规定。
西雅那银行需要在12月底前筹资50亿欧元，才能避免被清盘，但自意大利总理伦齐在周日公投中失败并承诺辞职后，投资者不愿提供支援。
未能立即联系到财政部和西雅那银行作评。(完)
(编译 李春喜/艾茂林; 审校 白云/王兴亚)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。