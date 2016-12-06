允许意大利西雅那银行接受国家救助的措施已经就绪--消息

路透米兰/罗马12月6日 - 消息人士周二表示，允许意大利西雅那银行(BMPS.MI)接受国家救助的措施已经就绪，但要取决于未来几天政局的发展。

一名消息人士称，西雅那银行在考虑进行考虑预防性资本重整，这将可以避免触发欧洲的自救规定。

西雅那银行需要在12月底前筹资50亿欧元，才能避免被清盘，但自意大利总理伦齐在周日公投中失败并承诺辞职后，投资者不愿提供支援。

未能立即联系到财政部和西雅那银行作评。(完)