焦点：西雅那银行请求欧洲央行延长50亿欧元救援计划的截止期限

图为西雅那银行总部的资料图片。 REUTERS/Stefano Rellandini

路透米兰12月7日 - 意大利第三大银行--西雅那银行(Banca MPS)要求欧洲央行宽限时间，以完成50亿欧元(54亿美元)的救援计划。意大利总理伦齐在周末修宪公投失败后辞职，该计划也变得前途未卜。

该行周三在声明中称，已请求欧洲央行将完成协议的截止时间从之前的年底延后至1月20日。

欧洲央行最早可能在周四的银行监管委员会会议上考虑这一请求。一消息人士称，是次会议将讨论西雅那银行的状况。

伦齐在周日宪改公投惨败，由于投资者在政治情势明朗前不愿注资，因此西雅那银行由民间支持的资本重整计划或将胎死腹中。

消息人士们周二向路透表示，意大利当局可望斥资20亿欧元取得西雅那银行的控股权，令该行部份国有化的希望升高。

意大利必须迅速提出解决方案，以免西雅那银行危机蔓延至整个银行业，但周日公投所导致的权力真空并不利于这种努力。

伦齐周三提出辞职，预期接下来几天将组成新政府，但国会多数派系力主在几个月后提前进行选举。

西雅那银行需筹资50亿欧元，以免被清盘；该行今年夏天在欧洲银行压力测试当中已被列为评级最差的银行。

该银行计划透过债务互换筹集逾10亿欧元、向一个或多个关键投资者进行私募，以及预计周三展开的卖股行动。

不过银行界人士表示，公投后的政治面纷扰，让该银行在不靠政府救援达成交易的希望几近破灭。

消息人士表示，潜在投资者想要看到接替伦齐的将是什么样的政府，以及是否将提前选举，然后再承诺支持交易。投资者包括卡塔尔投资局，该机构考虑对西雅那银行注资10亿欧元或更多。

两名熟知内情的消息人士周二对路透表示，随着民间资金挹注成功的希望落空，政府准备颁布命令，同意利用向散户投资者购买次级债券的方式，对该银行注资20亿欧元。

由于机构投资者已同意注资10亿欧元，政府希望国家资本金的注入，有助于说服投资者再投入20亿欧元，这样就能补足50亿欧元的资金缺口。

一位知情人士表示，投行必须决定是否继续这项由摩根大通(JPM.N)和Mediobanca(MDBI.MI)主导的民间救援协议，他们将在周五之前做出决定。

根据一位熟悉某美国私募股权基金的消息人士周三说，如果意大利政府也挹注资金，并且对投资提供一些担保的话，那么该家私募股权基金将有兴趣投资。

“意大利政府似乎已经介入，如今将(在市场)筹集的金额已经较小，我们也许可以有个不错的交易，”但这位消息人表示还有一些条件尚待实现。

意大利政府已在西雅那银行持股4%，是该行最大单一股东。(完)