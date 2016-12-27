欧洲央行告知西雅那银行需筹资88亿欧元 高于先前估计

路透米兰12月26日 - 欧洲央行周一告诉意大利西雅那银行(Banca MPS) (BMPS.MI)需补上88亿欧元(92亿美元)的资本缺口，高于此前估计的50亿欧元。这证实了消息人士向路透透露的情况。

意大利政府上周五批准一项法令，对该国第三大银行--西雅那银行进行纾困。之前该行未能赢得投资人的支持，无法获得急需的50亿欧元资本。

西雅那银行周一表示，上周五已正式请求欧洲央行允许其进行“预防性资本重组”。

预防性资本重组是政府的一种干预形式，针对那些陷入困境但仍有偿付能力的银行。这种重组意味着，只需投资者适度出手自救，而政府则可以按照欧盟官员认可的市场条款购买股票或债券。

欧洲央行在回复西雅那银行的请求时表示，已经根据今年稍早银行业压力测试所反映的资本短缺情况，计算了西雅那银行需要筹集的资本额。

在这些压力测试中，在假设的不利情景下，西雅那银行是唯一未能达标的意大利银行业者。

西雅那银行称，欧洲央行认为该行具有偿付能力，但暗示其流动性状况在11月底至12月21日期间迅速恶化。

“西雅那银行已迅速启动与相关当局的商谈，以了解欧洲央行使用的计算方法，并采用预防性的资本重组手段...，”该行称。

欧盟执委会周五指出，将与意大利政府展开合作，为救助西雅那银行创造条件。

但欧洲央行管委魏德曼周一指出，应谨慎考虑对西雅那银行提供国家救助的问题，因为还有许多问题没有答案。

意大利市场监管机构--全国公司及证券交易委员会(Consob)上周表示，西雅那银行的股票和证券将暂停交易，直到厘清提供国家救助的条件。(完)