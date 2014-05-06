博客：中国旺盛需求掀起塞拉利昂采海参热

2014年2月26日，广州最大海鲜市场拍摄到的海参。 REUTERS/Alex Lee

记者 Tommy Trenchard

夜幕降临塞拉利昂巴纳纳群岛（BananaIsland）后，成千上万只蝙蝠从海边的栖息地涌出，盘旋在丛林掩映下的都柏林村（village of Dublin）上空。

夜幕下，正在上演着一场费力的采集战，目标是一种让人意想不到的商品--小小的海参。

这样的采集战，对于许多西非国家而言并不陌生。

塞拉利昂拥有钻石、黄金、鱼类和铁矿石等资源，该国一直大量开采和出口这些资源，但仍是世界上最贫穷的国家之一。

虽然巴纳纳群岛的居民们并不需要海参，但在中国人们却将海参视为名贵药材和天然滋补品。

海参需求与日俱增，令世界各地的存量减少，贸易商不得不前往更远的地方寻找新的采集地。

当地人称，当第一批中国贸易商四年前来到塞拉利昂收购岛上鲜为人知的各种刺参类海参时，他们自称是投资客。

当时海参价格暴涨，岛民们希望这能让他们变得富有，同时也能为村子带来发展。

前村长Moses Taylor带着心酸回忆起了这些投资客的承诺。他在当地被称为Lord Moe。

“他们说会在街上建水泵，还说会建路灯，”他躺在花坛上抽着廉价香烟说道。“他们说会建社区中心。但他们没有为我们做任何事情。”

“他们只是利用我们，然后把我们当垃圾一样甩掉，”与朋友在街上吸食着大麻、从事潜水采参工作的Abu BakarKanu说。

当地人称，在开发承诺显然不可能兑现后，当地禁止带着氧气瓶和空压机潜水，并要求所有海参买家向村长支付20万利昂（46美元）后才可作业。

当地海参贸易商Reginald McCarthy称，大家对这些规定视而不见。

“如今，他们从Kent过来，带着船和氧气瓶，”他说。“没人能阻止他们。”

对于当地人的抱怨，几公里开外在Tombo村外经营着出口业务的中国贸易商不愿向路透谈及此事。但为一位出口商工作的MohamedBangura否认他们违反了任何法律。对于自己的身份，该出口商仅透露为Cham Jr。

Bangura承认村民们的期望没有实现，但辩称该地区情况已经好了很多，他还举例称公司为Tombo村提供了一台发电机。

“岛民们是我们贸易的主要受益者，”他说。

但由于无法进入国际市场，加上缺乏启动海参贸易业务的资金，当地人称他们觉得很无助。

与从事渔业工作的微薄收入相比，潜水采海参是有利可图的一个选择。

自采海参热开始以来，20多岁的AbuBakar一直就从事潜水采海参工作。把海参卖给中国买家的收益，可让他对沿海至首都弗里敦(Freetown)南部的土地进行投资。

潜水采参必须在天黑后进行，通常在白天睡觉的海参会在这个时候出来活动。

“海参知道的只有黑暗，”Lord Moe说。

一桶7公斤海参的现价是15万利昂（35美元），再售的价格究竟是多少尚不得而知。纽卡斯尔大学研究海洋治理与环境科学的教授Selina Stead称，到达广州批发市场后，类似塞拉利昂品种的干海参售价最高为每公斤133美元。

有观点认为，巴纳纳群岛的海参资源已所剩不多，这从都柏林村的沙土路便可见一斑。

也有人担心，当地短暂出现的海参行业繁荣可能已在衰落。

塞拉利昂环保局负责海参研究的官员Victor Sawyer称，该国政府打算整治海参行业，但尚未进行基本研究。

“我们不想陷入过度开发的境地。但我们不知道增长率，不知道存量，我们目前什么都不知道，”该官员对路透说。

Abu Bakar是从海参贸易中略有收益的为数不多的岛民之一，他对海参供应日渐减少持认同观点。