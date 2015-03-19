香港《信报》：新加坡模式独一无二抄不来

（3月19日社评）

新加坡建国总理李光耀患上严重肺炎，尽管其生命已到了倒数阶段，该国民众仍涌入社交网站送上祝福，期望这位政治强人能够安然战胜病魔，与举国上下一同庆祝今年8月9日的建国50周年纪念。

李光耀是一位＂成功的独裁者＂，他一方面利用严刑峻法打压异见人士；但另一方面又透过高效率的政策把新加坡发展为生机蓬勃的经济体，而且过程之中基本上没有太多的贪污腐败。简单来说，李光耀及其家族是＂拥有绝对权力却暂时没有造成绝对腐败＂的特殊案例。在经济建设以及廉洁奉公的层面，李光耀是成功的，所以其独裁专制往往被形容为＂瑕不掩瑜＂。

长久以来一直有很多人将香港跟新加坡作比较，视两者为竞争对手，＂双城记＂之说大有市场。可是归根究柢，新加坡模式独一无二，香港要抄也抄不来，假如香港的行政长官像李光耀那样，从不理会民调结果和民意喜恶，在受人爱戴和令人畏惧之间，毫不犹疑选择令人畏惧，这样独断独行的行政长官恐怕会惹来几十万人的抗议怒吼，推出的任何政策皆被阻挠至极低效率。

既是抄不来，亦是不宜抄。李光耀健康欠佳淡出政坛之后，陆续已有质疑声音提出，建立于威权体制的新加坡如何适应未来的民主化趋势？昔日备受迫害的异见人士近年来再度活跃，发表意见否定执政人民行动党的管治手法，甚至有人估计，将有更多人站出来反对李显龙政府，毕竟这是一个＂弱势的强势政府＂。经济上的成功，随着李光耀时代告终，不能确保新加坡无风无浪长治久安。

强人已矣，新加坡现有政权尚且无法复制上一代的模式，香港这个所谓的竞争对手，实在没必要枉费心机东施效颦。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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