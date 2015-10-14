新加坡与中国同意扩大人民币跨境渠道

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透新加坡10月13日 - 新加坡金管局周二表示，中国和新加坡一致同意扩大相关计划，加强人民币在新加坡的国际化使用。
新加坡金管局表示，新中两国之间现有的跨境人民币计划--中国-新加坡苏州工业园区和中新天津生态城计划将扩大规模，涵盖苏州和天津全市。
“这意味着新加坡的银行将可以向苏州和天津全市企业提供人民币贷款，而苏州和天津的企业将可以在新加坡发行人民币债券，”金管局网站表示。
金管局称，苏州和天津企业将可把在新加坡发行债券融得的资金全部汇回国内。
近年来，人民币在支付、贸易结算和投资等方面的使用迅速增加。
新加坡金管局称，新加坡支持人民币被纳入国际货币基金组织(IMF)的特别提款权(SDR)篮子。(完)
(编译 王颖；审校 王丽鑫)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。